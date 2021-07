L'attrice racconta l'esperienza sul set, non sempre facile (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sembra davvero una sirena, Halle Bailey, 21 anni, nell’immagine che ha scelto per comunicare ai suoi fan la fine delle riprese de La Sirenetta, nuovo live-action Disney in cui lei interpreta Ariel, la protagonista. Con alle spalle un tramonto da copertina, l’attrice, immersa languidamente nelle acque della Sardegna, sorride all’obiettivo del fotografo. E scrive su Instagram: «È proprio così, è finita. Ho fatto l’audizione per questo film quando avevo diciotto anni, quasi diciannove, per poi terminare la riprese durate una pandemia. E, a ventuno anni, ce l’abbiamo fatta finalmente». Poi si definisce «così grata», come ha scritto, «per aver preso parte a questo film in ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sembra davvero una sirena, Halle Bailey, 21 anni, nell’immagine che ha scelto per comunicare ai suoi fan la fine delle riprese de La Sirenetta, nuovo live-action Disney in cui lei interpreta Ariel, la protagonista. Con alle spalle un tramonto da copertina, l’, immersa languidamente nelle acque della Sardegna, sorride all’obiettivo del fotografo. E scrive su Instagram: «È proprio così, è finita. Ho fatto l’audizione per questo film quando avevo diciotto anni, quasi diciannove, per poi terminare la riprese durate una pandemia. E, a ventuno anni, ce l’abbiamo fatta finalmente». Poi si definisce «così grata», come ha scritto, «per aver preso parte a questo film in ...

