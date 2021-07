La Talpa | Tommaso Zorzi e Stefania Orlando al timone della nuova edizione? Ecco come stanno davvero le cose

(Di mercoledì 14 luglio 2021)saranno alde La? A lanciare la curiosa indiscrezione è stato il settimanale Novella 2000 diretto da Roberto Alessi: Qualcuno ai piani alti lo dà per certo:e la sua amicasono la coppia di conduttori ideali per la. Lei è perfetta con la sua pulizia morale che non lascia nulla al caso, una sorta di conduzione investigativa che ...

Advertising

IsaeChia : La Talpa, #TommasoZorzi e #StefaniaOrlando al timone della nuova edizione? Ecco come stanno davvero le cose Novell… - EEsaurita : #tzvip #sovip secondo voi quanto è vera o quanto è fake la notizia di Tommaso e Stefania a La Talpa? - Francesca84b1 : RT @sisonofake: Se sabbia e mare smentisce, Tommaso come minimo sarà concorrente, opinionista, conduttore, inviato e regista della Talpa - LuisaRagni : RT @gayit: La Talpa, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando conduttori? - gayit : La Talpa, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando conduttori? -

Ultime Notizie dalla rete : Talpa Tommaso

Zorzi e Stefania Orlando sarebbero pronti a condurre la nuova edizione de La: le ultime novità sui due ex gieffini I preparativi per la nuova edizione de Lasono in fermento. Uno ...Ed è qui che entrano in giocoZorzi e l'amica Stefania Orlando . La, il ritorno Uno dei reality show più innovativi della televisione italiana è pronto a tornare in televisione grazie ...Tommaso Zorzi e Stefania Orlando saranno al timone della nuova edizione de La Talpa? A lanciare la curiosa indiscrezione è stato il settima ...In attesa di vederlo dietro il bancone della giuria di Drag Race Italia, su Discovery Plus, Tommaso Zorzi potrebbe tornare su Canale 5 grazie alla nuova edizione de La Talpa, in onda nel 2022. Secondo ...