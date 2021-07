Incidente in A1 | 8 chilometri di coda da Firenze sud verso Bologna

Advertising

news_modena : Modena Nord, incidente tra due camion e un'auto: cinque feriti. Autostrada bloccata, code di chilometri - larenait : Due incidenti sulla 434 a pochi minuti e a pochi chilometri di distanza: uno è mortale - zazoomblog : Vola giù nella scarpata Lorenzo muore a 19 anni. L’incidente a una manciata di chilometri da casa - #nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente chilometri

LA NAZIONE

Firenze, 14 luglio 2021 - Alle 21.20 circa, sulla A1 Milano - Napoli è stato risolto l'avvenuto precedentemente nel tratto compreso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci all'altezza del km 297, che ha visto coinvolte tre autovetture nel quale due persone sono rimaste ferite. Sul ...... il bimbo è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni dopo l'sarebbero gravi . ... dal quale dista meno di 25. Un bimbo di due anni , secondo quando riportato da Ansa, stava ...Drammatico incidente quello accaduto nelle scorse ore in provincia di Bologna: un bambino di appena 2 anni è rimasto schiacciato dal cancello mentre si trovava nel cortile di casa. Sul caso stanno ind ...Firenze, 14 luglio 2021 - Un incidente sull'autostrada del Sole sta creando circa 4 km di coda in A1 per incidente tra Firenze Sud e Impruneta verso Bologna. In aggiornamento ...