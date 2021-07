Emissioni - La Commissione europea propone lo stop alla vendita di auto endotermiche dal 2035 (Di mercoledì 14 luglio 2021) stop alla vendita di automobili nuove a combustione interna a partire dal 2035: è questa la proposta inserita dalla Commissione europea all'interno di Fit for 55, un pacchetto di provvedimenti in materia di ambiente, energia, trasporti, consumo del suolo e politiche fiscali volti a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le Emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030. Le proposte per i trasporti. In particolare, la Commissione ritiene necessaria "una combinazione di misure per affrontare l'aumento delle ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 luglio 2021)dimobili nuove a combustione interna a partire dal: è questa la proposta inserita dall'interno di Fit for 55, un pacchetto di provvedimenti in materia di ambiente, energia, trasporti, consumo del suolo e politiche fiscali volti a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre ledi gas serra di almeno il 55% entro il 2030. Le proposte per i trasporti. In particolare, laritiene necessaria "una combinazione di misure per affrontare l'aumento delle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Chi inquina pagherà di più. La commissione europea presenta oggi il maxipiano con gli strumenti per l'azzeramento d… - AffInt : ????Questa settimana la Commissione europea ha presentato #FitFor55, uno dei principali pacchetti legislativi del man… - rosina_70 : RT @FerdinandoC: La Commissione ha lanciato un ambizioso piano climatico. I produttori di auto si sono opposti, il mondo dell'aviazione pur… - TuttoAmbiente : Green Deal: nuove proposte della Commissione UE per il clima Autovetture immatricolate dal 2035 saranno a zero emis… - aquart : RT @FerdinandoC: La Commissione ha lanciato un ambizioso piano climatico. I produttori di auto si sono opposti, il mondo dell'aviazione pur… -