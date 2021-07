Egitto: Sensi, 'stiamo ancora aspettando impegni presi da governo su Zaki' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Altri 45 giorni, come una goccia d'odio, provate a immaginare l'estate in quella cella. Lo dico anche al governo italiano che ha preso degli impegni che ancora stiamo aspettando. Non è possibile, non è possibile #FreePatrickZaki". Lo scrive su twitter Filippo Sensi del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Altri 45 giorni, come una goccia d'odio, provate a immaginare l'estate in quella cella. Lo dico anche alitaliano che ha preso degliche. Non è possibile, non è possibile #FreePatrick". Lo scrive su twitter Filippodel Pd.

