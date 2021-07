Ddl Zan, Lonardo: “Costretta a votare contro nel caso si decida di respingere emendamenti” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “La scelta non è quella di esprimere, banalmente, un “sì” o un “no” al Ddl Zan, in discussione oggi al Senato, ma è piuttosto quella di riconfermare o, viceversa, mutilare la nostra libertà di opinione. Di questo realmente si tratta, dietro la maschera del dare una protezione a chi oggi, di fatto, quella protezione già ce l’ha. E la prova della correttezza del mio convincimento sta proprio in quell’infelice art. 4 contenuto nel Disegno di Legge, che molto mi ha colpito e che letteralmente recita: “sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “La scelta non è quella di esprimere, banalmente, un “sì” o un “no” al Ddl Zan, in discussione oggi al Senato, ma è piuttosto quella di riconfermare o, viceversa, mutilare la nostra libertà di opinione. Di questo realmente si tratta, dietro la maschera del dare una protezione a chi oggi, di fatto, quella protezione già ce l’ha. E la prova della correttezza del mio convincimento sta proprio in quell’infelice art. 4 contenuto nel Disegno di Legge, che molto mi ha colpito e che letteralmente recita: “sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - ciccimitterrand : @balenzociaga Poverini ???? dev’essere così duro per loro ?? per questo serve il ddl Zan subito - MattiaGallo17 : RT @HuffPostItalia: Lello Ciampolillo is back: 'Ho salvato io il ddl Zan? Pare proprio di sì' -