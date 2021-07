Covid, polemiche sul vaccino: obbligatorio o modello francese? La situazione (Di mercoledì 14 luglio 2021) In Italia scatta l’ipotesi dell’obbligatorietà del vaccino con una legge promulgata ad hoc oppure seguendo il modello francese che prevede un’onere per la vaccinazione Secondo la professoressa Donatella Morana, docente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 14 luglio 2021) In Italia scatta l’ipotesi dell’obbligatorietà delcon una legge promulgata ad hoc oppure seguendo ilche prevede un’onere per la vaccinazione Secondo la professoressa Donatella Morana, docente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

LaStampa : Festa Azzurra, Bassetti: “Basta polemiche, non ci sarà picco dei casi di Covid” - paoloangeloRF : Festa Azzurra, Bassetti: “Basta polemiche, non ci sarà picco dei casi di Covid” - Bublo84583441 : @MarcoM17375606 @matteodl3 @Theskeptical_ @pierpaolosoncin @claudiorecchia @g_oliveto @GiorgiaMeloni ... Porta ad e… - LevyGalanti : RT @LaStampa: Festa Azzurra, Bassetti: “Basta polemiche, non ci sarà picco dei casi di Covid” - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Festa Azzurra, Bassetti: “Basta polemiche, non ci sarà picco dei casi di Covid” -