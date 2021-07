Comune Roma, al via presentazione progetti gratuiti anno scolastico 2021-22 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Al via la possibilità di presentare proposte progettuali didattico-formative gratuite rivolte alle scuole di ogni ordine e grado di Roma Capitale: i progetti saranno raccolti dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale per essere inclusi e divulgati attraverso il catalogo “Mappa dei progetti per le scuole – A.S. 2021/2022 – promossi da Roma Capitale per tutte le scuole del territorio”. L’obiettivo dell’Amministrazione Capitolina è proporre alle scuole del territorio un’ampia offerta formativa di proposte che puntino a promuovere ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021)– Al via la possibilità di presentare proposte progettuali didattico-formative gratuite rivolte alle scuole di ogni ordine e grado diCapitale: isarraccolti dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici diCapitale per essere inclusi e divulgati attraverso il catalogo “Mappa deiper le scuole – A.S./2022 – promossi daCapitale per tutte le scuole del territorio”. L’obiettivo dell’Amministrazione Capitolina è proporre alle scuole del territorio un’ampia offerta formativa di proposte che puntino a promuovere ...

Roma : ?? #StazioneTiburtina, al via operazioni #decoro e #sicurezza dell'area del piazzale Spadolini. ?? Nei prossimi mesi… - CarloCalenda : Fuortes è un’ottima scelta. Un anno fa lo proposi al PD come candidato comune per fare il sindaco di Roma. Ovviamen… - CarloCalenda : La situazione rifiuti a Roma è fuori controllo. I romani non possono rimanere ostaggi di uno scontro politico e ist… - NunziaCentanni : RT @BaobabExp: Ecco il post di @FedeAngeli in cui celebra lo sgombero di questa mattina del presidio umanitario di Baobab Experience Hann… - gabrielepx : RT @BaobabExp: Ecco il post di @FedeAngeli in cui celebra lo sgombero di questa mattina del presidio umanitario di Baobab Experience Hann… -