Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Sebastiano Esposito al Basilea ?? - DiMarzio : #Bellerin chiede la cessione all'#Arsenal: #Inter la sua priorità - DiMarzio : #Inter | #JoaoMario in sede per le ultime formalità, poi ci sarà il #Benfica - LeBombeDiVlad : ???? #Inter, occhi della #PremierLeague su Nicoló #Barella ?? I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - iosonorossoblu : Cosa ne pensate? Calciomercato Inter: Dalbert, no alla Turchia. Il Cagliari ci prova -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

L'uruguaiano ha una clausola rescissoria da 36 milioni, l'invece può muoversi solo con prestiti, al massimo con diritto di ...L'è senza dubbio una delle squadre più attive sul mercato, specialmente sul fronte uscite. La priorità, in questo momento, è quella di piazzare tutti gli esuberi presenti in rosa per poi ...Un nuovo acquisto per la fascia è la priorità dell’Inter di Inzaghi. Il casting va avanti e tra i tanti nomi accostati ai nerazzurri (da Bellerin a Dumfries passando per Zappacosta, Nandez e Hateboer) ...Vedo troppo pessimismo. L'entrata in Champions mi sembra lasciasse sperare in campagne faraoniche che ovviamente non ci saranno e non sono mai state in programma. Maldini è stato chiaro, per competere ...