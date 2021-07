Belen è stata sostituita da Giulia Stabile a Tu si que vales? La verità (Di mercoledì 14 luglio 2021) Vediamo insieme questa voce particolare dove sembra che la bellissima Belen Rodriguez sia stata sostituita da Giulia Stabile nel programma. Giulia Stabile prenderà il posto di Belen a Tu si que vales? L’indiscrezioneCome sappiamo da qualche giorno sono iniziate le riprese della nuova edizione del programma Tu si que vales, condotto da Belen Rodriguez. Ma nelle ultime ore, data la sua assenza perchè è nata la sua seconda figlia, pochissimi giorni fa, si è sparsa una voce particolare sulla ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Vediamo insieme questa voce particolare dove sembra che la bellissimaRodriguez siadanel programma.prenderà il posto dia Tu si que? L’indiscrezioneCome sappiamo da qualche giorno sono iniziate le riprese della nuova edizione del programma Tu si que, condotto daRodriguez. Ma nelle ultime ore, data la sua assenza perchè è nata la sua seconda figlia, pochissimi giorni fa, si è sparsa una voce particolare sulla ...

infoitcultura : Stefano De Martino, nata la figlia di Belen: qual è stata la reazione del conduttore? - ter_fede : @CLA19849312 Io avevo letto che Belen le prime puntate non ci sarebbe stata perché sta per partorire…sinceramente n… - JohSogos : RT @ilgiornale: La showgirl argentina ha partorito domenica sera in una clinica a Padova. Belen stava rientrando a Milano dopo un weekend i… - ilgiornale : La showgirl argentina ha partorito domenica sera in una clinica a Padova. Belen stava rientrando a Milano dopo un w… - signoftxhetimes : Raga ma la figlia di Belen è nata lo stesso giorno che abbiamo vinto gli Europei, praticamente è stata benedetta -