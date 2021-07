Barcellona-Messi | arriva la svolta!

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La tanto attesa svolta trasembra siata: i blaugrana, infatti, come riferito da Sport, sarebbero vicini ad un accordo di massima con il fenomeno argentino, reduce dal successo in Copa America. Stando a quanto riferiscono dalla Spagna, ci sarebbe stata una forte accelerata nelle ultime ore tra il club e il calciatore, svincolatosi pochi giorni fa. Si attendono conferme in merito:potrebbe firmare nel giro di una settimana ed unirsi nuovamente al club che lo ha reso grande., LA SVOLTA Negli ultimi giorni si era parlato moltissimo del ...

In casaè stato trovato un principio di accordo per il rinnovo di, ultime e dettagli di calciomercato sul fuoriclasse argentinoLionelvicino al rinnovo col. Attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto a fine giugno, il fuoriclasse argentino è in trattativa per il nuovo legame coi blaugrana. Nelle ultime ...Una vittoria raccontata come la fine della "maledizione" di Lionel, il campione delche dopo la vittoria al Mondiale Under - 20 ad appena 18 anni e l'Oro Olimpico a Pechino del 2008 ...Il Barcellona ha raggiunto un principio d’accordo con Lionel Messi per il rinnovo del suo contratto. L’intesa prevede un contratto di cinque anni: una scelta in controtendenza rispetto alle ultime ind ...Ancora in fase di studio la trattativa sul rinnovo di Messi al Barcellona. L'argentino, però, vuole decutararsi la metà dello stipendio ...