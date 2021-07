Assemblea sindacale nelle scuole, la guida e un modello di circolare da scaricare (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le assemblee sindacali nell'ambito scolastico trovano come fonte normativa principale l'articolo 23 del CCNL 2018 comparto Scuola oltre che alcuni orientamenti applicativi dell'ARAN, e il CCNL quadro del 2017. Vediamo ora gli aspetti più importanti che interessano la gestione, l'organizzazione e la disciplina di questo importante momento democratico che si realizza all'interno anche del comparto Istruzione della Pubblica Amministrazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le assemblee sindacali nell'ambito scolastico trovano come fonte normativa principale l'articolo 23 del CCNL 2018 comparto Scuola oltre che alcuni orientamenti applicativi dell'ARAN, e il CCNL quadro del 2017. Vediamo ora gli aspetti più importanti che interessano la gestione, l'organizzazione e la disciplina di questo importante momento democratico che si realizza all'interno anche del comparto Istruzione della Pubblica Amministrazione. L'articolo .

Advertising

MessinaMag : Si è tenuta nel pomeriggio di ieri a Palazzo Zanca l’assemblea sindacale di Messina Social City organizzata dalla F… - MDiretta : Messina Social City, FIADEL. 'Proposte per nuovo DG ad iniziare dall'abolizione della Long List' Si è tenuta nel po… - VincenzoDellOr2 : RT @FisascatMarche: @robymancio hai mantenuto la promessa fatta a gennaio 2020 ai lavoratori della tua città riuniti con noi in assemblea s… - live_messina : Messina social city in assemblea ritrova l'unità sindacale. Azienda e non grande cooperativa - fisascat : RT @FisascatMarche: @robymancio hai mantenuto la promessa fatta a gennaio 2020 ai lavoratori della tua città riuniti con noi in assemblea s… -