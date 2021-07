Aperitampone e Beajoulais | come piegare i fieri no vax

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ora che Macron ha piegato la fiera resistenza dei no vax francesi a colpi die Croque Monsieur, non resta che sedersi sulla riva dei Navigli e attendere la capitolazione delle truppe antivacciniste italiche. Anche se i segnali che arrivano da oltralpe appaiono inequivocabili: a fronte del divieto annunciato per i non vaccinati di entrare nei locali pubblici, ci si accalca in massa per la prima e seconda dose. I numeri parlano chiaro: un milione di vaccinati al giorno. Insomma, bastava poco. Bastava minacciare il divieto di bere e mangiare fuori. Siamo sempre lì, alle brioche di Maria Antonietta. D’altronde luglio per la Francia è mese simbolico e la presa della ...