Antonino Spinalbese condivide una scoperta incredibile su Luna Marì

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: è nata Luna Marì! I fans esplodono di gioia - infoitcultura : Lex fidanzata di Antonino Spinalbese commenta la nascita di Luna Mar - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Congratulazioni ?? - infoitcultura : Belen, nasce Luna Marì: la reazione dell’ex di Antonino Spinalbese - DSpettacolo : Belen Rodriguez si mostra sulle stories Instagram mentre allatta la sua piccola Luna Mari. Al suo fianco un emozion… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Spinalbese

Il tenero momento, sotto lo sguardo attento diche ha instaurato uno splendido rapporto con Santiago, è stato immortalato da mamma Belen la quale, super emozionata, ha pubblicato ...Prima il parto, avvenuto proprio nella notte in cui l'Italia ha vinto gli Europei, poi le prime ore insieme al neo papà, che non ha esitato a definire "il mio angelo", e adesso l'...La showgirl ha pubblicato una serie di scatti in cui si mostra con la neonata mentre allatta. E anche una storia mentre allatta. I fan sono andati in delirio ...Veronica Ciardi è stata una delle concorrenti del Grande Fratello 10. L'ex fidanzata di Antonino Spinalbese: "Belen mi ha telefonato, è stata fuori luogo" Chiara Maria Mannarino è l'ex ...