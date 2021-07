Amici 20: Giulia Stabile ospite a Tu Si Que Vales (Di mercoledì 14 luglio 2021) Giulia Stabile è certamente rimasta nel cuore di tutto il pubblico che ha seguito Amici 20. La bravissima ballerina ha davvero conquistato tutti per via della sua bravura, ma anche per via della sua grande simpatia. Da quando è uscita dal talent di Canale 5, la Stabile spesso viene invitata in trasmissioni televisive. La ballerina in particolare continua a frequentare spesso gli studi di Roma dove vengono registrate le trasmissioni di Maria De Filippi. Ricordiamo infatti che Giulia ha fatto visita dietro le quinte a Raffaella Mennoia durante le registrazioni di Uomini e Donne. Nel corso della giornata di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 14 luglio 2021)è certamente rimasta nel cuore di tutto il pubblico che ha seguito20. La bravissima ballerina ha davvero conquistato tutti per via della sua bravura, ma anche per via della sua grande simpatia. Da quando è uscita dal talent di Canale 5, laspesso viene invitata in trasmissioni televisive. La ballerina in particolare continua a frequentare spesso gli studi di Roma dove vengono registrate le trasmissioni di Maria De Filippi. Ricordiamo infatti cheha fatto visita dietro le quinte a Raffaella Mennoia durante le registrazioni di Uomini e Donne. Nel corso della giornata di ...

