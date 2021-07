Tokyo | ginnastica; Giorgia Villa si infortuna | addio Giochi

(Di martedì 13 luglio 2021) Purtropponon ce la fa. La ginnasta di Ponte San Pietro, perno della Nazionale di artistica femminile, medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali di Stoccarda del 2019, non prenderà parte ...

...una disdetta per quella che doveva essere la piu' giovane della delegazione dellanel ... sulle pedane dell'Ariake Gymnastics Centre di. Al posto di Giorgia Villa dovrà entrare nel ...... daa Londra, passando dagli studi di Milano, attraverso la realtà aumentata. La copertura ... Oltre a Galtarossa, Hugo Sconochini (basket) , Paolo Cozzi (pallavolo), Alberto Busnari (...Purtroppo Giorgia Villa non ce la fa. La ginnasta di Ponte San Pietro, perno della Nazionale di artistica femminile, medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali di Stoccarda del 2019, non prendera' parte ...Giorgia Villa deve dire addio alle Olimpiadi di Tokyo. La ginnasta deve fare i conti con un trauma discorsivo alla caviglia ...