Tacconi sostiene Donnarumma | “Anche io avrei fatto come lui per certe cifre”

"Conoscendo Mancini e il suo staffm mi aspettavo una possibile vittoria, ci sono calciatori che sanno cosa vuol dire essere in uno spogliatoio e ci sono personaggi come Vialli, Lombardo, Evani, Oriali. Poi ci vuole Anche un po' di fortuna, dopo l'11 luglio 1982 ci siamo ripetuti l'11 luglio 2021. Donnarumma è stato protagonista a 21 anni e per un portiere è una cosa fantastico. Ci sono state un po' di polemiche sulla cessione, ma lo avrei fatto Anche io di fronte a certe cifre". Prima un commento sull'Italia vincitrice a Euro 2020, poi una considerazione ...

