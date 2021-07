Seri Industrial - Sbloccati i fondi pubblici per la gigafactory di Teverola

(Di martedì 13 luglio 2021) stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale che rende operativo un fondo da circa 1,7 miliardi di euro a sostegno della realizzazione di progetti Ipcei (acronimo di Important Projects of Common European Interest, ossia "progetti importanti di comune interesse europeo"). Tra questi figura la costruzione di unaper la produzione di batterie nell'ex stabilimento della Whirlpool a, in provincia di Caserta. I progetti Ipcei. Il fondo, istituito e gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, andrà ora a finanziare diverse iniziative che rientrano tra le catene del valore strategiche, individuate dalla ...

La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista ...comunica che, in data 12 luglio 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale ("il Decreto"), che rende operativo il fondo ("Fondo") a sostegno della ...L’iniziativa di Seri Industrial. La Seri Industrial, tramite la controllata Fib, ha presentato un progetto, già approvato in sede comunitaria, che prevede investimenti per 505 milioni di euro ...Ciao Vegar. Su dndn non posso darti grandi notizie. Il mio fiuto mi suggerisce forte balzo di tipo speculativo in atto. Vedi grafo su frame g iorno, settimanale e mensile.Utilizza ...