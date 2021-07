Scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020 | programma | calendario | orari e italiani in gara

Leggi su sportface

(Di martedì 13 luglio 2021) Il, gli, ile gliindelladi. L’Italia vuole fare incetta di medaglie in una delle specialità in cui storicamente gli azzurri e le azzurre vanno meglio: si parte sabato 24 luglio con le prove individuali (tre maschili e tre femminili) mentre poi si proseguirà con le sei gare a squadre in nove giorni davvero infuocati. L’Italia potrà contare su quattro uomini e quattro donne per ogni. ILE GLI ...