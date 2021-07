Obbligo di Green Pass per bar e ristoranti. Il virologo Menichetti: «Giusto premiare chi si vaccina. Spero in una norma europea» (Di martedì 13 luglio 2021) La decisione del primo ministro francese Emmanuel Macron di introdurre l’uso del Green Pass per accedere a bar, ristoranti, trasporti e tutti gli eventi con più di 50 persone «è una scelta sensata, rispettosa ed equilibrata». A dirlo è il virologo Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive all’ospedale di Pisa. Il vaccino continua a non essere obbligatorio, «ma il vaccinato deve poter godere di privilegi, sennò il suo apporto al beneficio della comunità non viene in alcun modo ripagato», ha detto ad Adnkronos. E ha poi aggiunto che, «se uno crea una sorta di privilegio per i ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) La decisione del primo ministro francese Emmanuel Macron di introdurre l’uso delper accedere a bar,, trasporti e tutti gli eventi con più di 50 persone «è una scelta sensata, rispettosa ed equilibrata». A dirlo è ilFrancesco, primario di Malattie infettive all’ospedale di Pisa. Il vaccino continua a non essere obbligatorio, «ma ilto deve poter godere di privilegi, sennò il suo apporto al beneficio della comunità non viene in alcun modo ripagato», ha detto ad Adnkronos. E ha poi aggiunto che, «se uno crea una sorta di privilegio per i ...

