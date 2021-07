Milan | Donnarumma si congeda | “É giusto scegliere di cambiare”

Advertising

AntoVitiello : #Donnarumma a Sky: 'Sarò sempre legato ai colori rossoneri, sarò sempre un tifoso del #Milan' - PBPcalcio : Donnarumma a sky:” saró sempre tifoso rossonero, sono legato a questi colori. “ #Milan - DiMarzio : Il saluto di #Donnarumma al #Milan: 'A volte è giusto scegliere di cambiare' - tcm24com : Donnarumma dice addio al Milan: 'Certe scelte sono difficili...' #donnarumma #gianluigidonnarumma #giggiodonnarumma… - evivanco7 : RT @danieletriolo: Il saluto di @gigiodonna1 al @acmilan @PianetaMilan #Donnarumma #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Donnarumma

Auguro altutti i successi possibili - conclude- e lo faccio con il cuore, per l'affetto che mi lega a questi colori, un sentimento che la distanza e il tempo non possono cancellare"...Dopo un mese e mezzo di silenzio, Gigiodice addio ufficialmente ale lo fa con un post su Instagram. Parole ponderate e attese da tempo dai tifosi rossoneri, fortemente delusi dal mancato rinnovo del portierone azzurro ...Gigio, campione d'Europa: «I sentimenti più profondi difficilmente possono essere tradotti in parole. È ora di nuove sfide, auguro al Milan tutti i successi possibili» ...Dopo settimane di silenzio e prima dell’annuncio con il Psg, l’ormai ex portiere del Milan ha salutato così i suoi ex tifosi: ...