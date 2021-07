Maurizio Costanzo diretto su Roberta Capua e Gianluca Semprini “Questa coppia, dopo una lunga assenza … (Di martedì 13 luglio 2021) Roberta Capua e Gianluca Semprini sono al timone di Questa edizione de Estate in diretta e, anche se sono solo all’inizio di Questa nuova avventura, sembrano piacere molto e convincere il pubblico che, dopo l’edizione scorsa entusiasmante, condotta dalla affiatatissima e simpaticissima coppia formata da Andrea Delogu e Marcello Masi, si aspettava un’edizione all’altezza e non sembra affatto delusa. Prima dello scorso weekend, vista la finale degli europei, la Capua e Semprini avevano annunciato emozionati che: “C’è una ... Leggi su baritalianews (Di martedì 13 luglio 2021)sono al timone diedizione de Estate in diretta e, anche se sono solo all’inizio dinuova avventura, sembrano piacere molto e convincere il pubblico che,l’edizione scorsa entusiasmante, condotta dalla affiatatissima e simpaticissimaformata da Andrea Delogu e Marcello Masi, si aspettava un’edizione all’altezza e non sembra affatto delusa. Prima dello scorso weekend, vista la finale degli europei, laavevano annunciato emozionati che: “C’è una ...

