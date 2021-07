Lo Sporting su Joao Mario: “L’Inter ha violato la clausola, ci difenderemo” (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo l’ufficialità di Joao Mario al Benfica, scoppia la polemica tra Sporting Lisbona ed Inter. Il motivo nel comunicato del club undici volte Campione di Portogallo: “Nel 2016, al momento del trasferimento del giocatore João Mário dallo Sporting CP all’FC Internazionale Milano, il club italiano e il giocatore João Mário si sono impegnati, tra l’altro, a effettuare un pagamento aggiuntivo di € 30.000.000 se e quando il giocatore fosse stato tesserato in un club portoghese, tra cui il Benfica; Com’è noto e pubblico, FC Internazionale Milano e João Mário hanno concordato ieri di rescindere, di comune accordo, il contratto di ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo l’ufficialità dial Benfica, scoppia la polemica traLisbona ed Inter. Il motivo nel comunicato del club undici volte Campione di Portogallo: “Nel 2016, al momento del trasferimento del giocatore João Mário dalloCP all’FC Internazionale Milano, il club italiano e il giocatore João Mário si sono impegnati, tra l’altro, a effettuare un pagamento aggiuntivo di € 30.000.000 se e quando il giocatore fosse stato tesserato in un club portoghese, tra cui il Benfica; Com’è noto e pubblico, FC Internazionale Milano e João Mário hanno concordato ieri di rescindere, di comune accordo, il contratto di ...

Advertising

DiMarzio : Lo #Sporting contro l'#Inter e #JoaoMario: 'Espediente per aggirare un accordo' - TuttoMercatoWeb : Joao Mario al Benfica, durissimo comunicato dello Sporting: 'L'Inter ha aggirato clausola da 30 mln' - Glongari : L’operazione Joao Mario tra Inter e #Benfica è chiusa. L’#Inter però attende l’ok legale per procedere, sapendo che… - infoitsport : Lo Sporting contro l'Inter per Joao Mario: «Agiremo nelle sedi opportune» - infoitsport : Inter, caso Joao Mario: comunicato UFFICIALE dello Sporting -