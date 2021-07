“Italia – Inghilterra si deve rigiocare” La petizione online degli inglesi con migliaia di firme. Cosa sta succedendo (Di martedì 13 luglio 2021) Nella vita non conta solo vincere, ma anche e soprattutto saper perdere, e non è certo quello che stanno dimostrando gli inglesi dopo la vittoria della Nazionale Italiana calcio agli Europei di qualche giorno fa. Chiellini espulso Vittoria meritata, senza dubbio, ma che secondo loro invece non avremmo raggiunto perché il gesto di Chiellini di trattenere per il colletto il giocatore avversario Saka sarebbe stato da espulsione, e questo avrebbe permesso agli inglesi di giocare in superiorità numerica, e vincere. Questo secondo il loro pensiero, senza contare che il fatto è avvenuto al 95esimo minuto, quando i giochi erano ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 13 luglio 2021) Nella vita non conta solo vincere, ma anche e soprattutto saper perdere, e non è certo quello che stanno dimostrando glidopo la vittoria della Nazionalena calcio agli Europei di qualche giorno fa. Chiellini espulso Vittoria meritata, senza dubbio, ma che secondo loro invece non avremmo raggiunto perché il gesto di Chiellini di trattenere per il colletto il giocatore avversario Saka sarebbe stato da espulsione, e questo avrebbe permesso aglidi giocare in superiorità numerica, e vincere. Questo secondo il loro pensiero, senza contare che il fatto è avvenuto al 95esimo minuto, quando i giochi erano ...

SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - SkySport : ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore… - fineelinexwalls : RT @fineelinexwalls: qui per dirvi che harry e louis non stanno di certo piangendo perché l'Inghilterra non ha vinto gli europei, ve lo pos… - unkonownwriter : raga rt per firmare la petizione l’italia non merita la vittoria, l’inghilterra si forza?????????????? -