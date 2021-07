Inter, Ausilio: «Vanheusden al Genoa. Su Bellerin e Joao Mario…» – VIDEO (Di martedì 13 luglio 2021) Piero Ausilio ha parlato dopo l’incontro con il Genoa a Milano: le sue parole sul mercato dell’Inter – VIDEO Piero Ausilio ha parlato dopo l’incontro con il Genoa a Milano. Ecco le parole del direttore sportivo dell’Inter. «Vanheusden-Genoa? Ci stiamo lavorando, è un’operazione che si può chiudere in poco tempo. Adesso vediamo. Se arriva Bellerin? Non ci sono novità. Questione Joao Mario? È ufficiale, non è una novità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Pieroha parlato dopo l’incontro con ila Milano: le sue parole sul mercato dell’Pieroha parlato dopo l’incontro con ila Milano. Ecco le parole del direttore sportivo dell’. «? Ci stiamo lavorando, è un’operazione che si può chiudere in poco tempo. Adesso vediamo. Se arriva? Non ci sono novità. QuestioneMario? È ufficiale, non è una novità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Antofer94_ : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - Il Ds #Ausilio dopo l'incontro con #Preziosi e il #Genoa per #Vanheusden: 'Ci stiamo lavorando, è un'operazione… - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Inter, Ausilio: 'Nessuna novità per Bellerin. Genoa-Vaneushden? Stiamo lavorando' - TuttoMercatoWeb : TMW - Inter, Ausilio: 'Nessuna novità per Bellerin. Genoa-Vaneushden? Stiamo lavorando' - jrbasket2015 : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - Il Ds #Ausilio dopo l'incontro con #Preziosi e il #Genoa per #Vanheusden: 'Ci stiamo lavorando, è un'operazione… - Bubu_Inter : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - Il Ds #Ausilio dopo l'incontro con #Preziosi e il #Genoa per #Vanheusden: 'Ci stiamo lavorando, è un'operazione… -