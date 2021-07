Green pass in Francia per bar, ristoranti e mezzi pubblici: è boom di richieste vaccino, quasi un milione in poche ore (Di martedì 13 luglio 2021) La Francia ha fatto registrare un vero e proprio boom di prenotazioni per fare il vaccino in seguito agli annunci di ieri sera del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. «Ieri... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 luglio 2021) Laha fatto registrare un vero e propriodi prenotazioni per fare ilin seguito agli annunci di ieri sera del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. «Ieri...

Advertising

RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - borghi_claudio : @anto_sent_this In nessun caso in cui ho fatto un tampone l'avrei evitato con la vaccinazione. Alla Camera interess… - fattoquotidiano : Covid, green pass per eventi come in Francia? Figliuolo: “Potrebbe essere una soluzione per una spinta” alla campag… - kaisergugu : @GiovanniToti @markorusso69 Senza green pass non posso vedere un mio caro ? E lei sarebbe una persona del popolo ? Si vergogni - MicK_ele : @Dischivolanti Tanti, ma tanti, controlli a campione e responsabilità penale per chi sgarra. Non so come faranno in… -