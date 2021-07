Gaffe al Tg2 | durante il collegamento accade un vero imprevisto

(Di martedì 13 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al Tg2, proprio nel momento delin diretta succede qualcosa di davinaspettato: ecco il video. Si torna a parlare di televisione e in questo caso del telegiornale del secondo canale che è finito al centro dell’attenzione degli utenti dei social e in particolare di twitter. Il motivo è legato ad un momento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe Tg2

YouMovies

A 'parare' laè stato il moderatore della conferenza stampa, il direttore delGennaro Sangiuliano che è prontamente intervenuto per ricordare anche il leader di Forza Italia. Pronto ..."Il" - continua il post - "ha lanciato un servizio con queste parole: E ora la clamorosadella sindaca Raggi!Per non parlare di Myrta Merlino che addirittura ha regalato a Calenda un ...Gaffe al Tg2, il curioso siparietto nato tra la giornalista in studio e il suo inviato ha scatenato un vero tormentone che in poco tempo.Gaffe della sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la conferenza stampa di presentazione degli Open d’Italia di Golf, che si svolgeranno dal 2 al 5 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di G ...