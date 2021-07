Francia, linea dura anti - Covid: niente stipendio a medici e infermieri non vaccinati e senza green pass a casa (Di martedì 13 luglio 2021) Il ministro della Salute francese, Olivier Véran , ha annunciato che il personale sanitario che non si sarà completamente vaccinato entro il 15 settembre non potrà più lavorare e non verrà più pagato. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 luglio 2021) Il ministro della Salute francese, Olivier Véran , ha annunciato che il personale sanitario che non si sarà completamente vaccinato entro il 15 settembre non potrà più lavorare e non verrà più pagato. ...

