Figliuolo e Ricciardi vogliono il pass obbligatorio per bar e ristoranti (Di martedì 13 luglio 2021) In Francia è subito 'effetto Macron'. Potremmo battezzarlo così il boom di prenotazioni vaccinali contro il Covid che ha fatto segnalare già da ieri sera un'affluenza record con 7 milioni di connessioni in pochi minuti ed oltre 900 mila prenotazioni. Questi i numeri registrati immediatamente dopo l'annuncio del presidente della Repubblica francese sull'obbligo di esibire il pass sanitario, già da inizio agosto, per poter accedere ai caffè, ristoranti, centri commerciali, come anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e strutture mediche della Francia. L'effetto stimolo indotto dall'obbligo di esibire il certificato di avvenuta vaccinazione o di un ...

