Federer out per Tokyo2020: fermato da un nuovo problema al ginocchio (Di martedì 13 luglio 2021) Roger Federer non sarà ai Giochi Olimpici di Tokyo: l’annuncio arriva dal tennista svizzero attraverso i social. Le sue parole Un altro duro colpo per il tennis a meno di 10 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici: Roger Federer non prenderà parte a Tokyo 2020. L’annuncio arriva attraverso un breve post pubblicato sui canali social da parte dell’ex-numero 1 che conferma i timori avuti dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Wimbledon per mano di Hurkacz. Queste le parole del tennista elvetico: “Durante la stagione sull’erba, purtroppo, ho avuto una battuta d’arresto al ginocchio e ho accettato di ritirarmi dai Giochi Olimpici di ... Leggi su zon (Di martedì 13 luglio 2021) Rogernon sarà ai Giochi Olimpici di Tokyo: l’annuncio arriva dal tennista svizzero attraverso i social. Le sue parole Un altro duro colpo per il tennis a meno di 10 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici: Rogernon prenderà parte a Tokyo 2020. L’annuncio arriva attraverso un breve post pubblicato sui canali social da parte dell’ex-numero 1 che conferma i timori avuti dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Wimbledon per mano di Hurkacz. Queste le parole del tennista elvetico: “Durante la stagione sull’erba, purtroppo, ho avuto una battuta d’arresto ale ho accettato di ritirarmi dai Giochi Olimpici di ...

