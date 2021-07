Deddy e Rosa, la fine della loro storia d’amore (Di martedì 13 luglio 2021) Deddy e Rosa si sono conosciuti durante l’ultima edizione del programma di Amici di Maria de Filippi. Lui cantante del team Zerbi-Celentano, lei ballerina del team Arisa-Cuccarini. I due si sono avvicinati particolarmente fino a diventare una vera e propria coppia. Un amore nato così, ma che dal primo momento è stato magico per entrambi. Uno il supporto dell’altro soo rimasti vicini fino all’ultimo minuto, quando durante il corso di una puntata al ballottaggio finale si sono sfidati per rimanere in gara. Una storia d’amore che, però, non ha avuto il lieto fine che loro e il pubblico si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 luglio 2021)si sono conosciuti durante l’ultima edizione del programma di Amici di Maria de Filippi. Lui cantante del team Zerbi-Celentano, lei ballerina del team Arisa-Cuccarini. I due si sono avvicinati particolarmente fino a diventare una vera e propria coppia. Un amore nato così, ma che dal primo momento è stato magico per entrambi. Uno il supporto dell’altro soo rimasti vicini fino all’ultimo minuto, quando durante il corso di una puntata al ballottaggio finale si sono sfidati per rimanere in gara. Unache, però, non ha avuto il lietochee il pubblico si ...

