Ddl Zan, comincia la discussione al Senato (Di martedì 13 luglio 2021) Milano pride 2018 (Claudio Furlan/LaPresse)A 8 mesi dalla sua approvazione alla Camera, il ddl Zan approderà anche nell'aula del Senato. Oggi, 13 luglio, comincerà la discussione generale del disegno di legge, presentato dal deputato del Partito democratico Alessandro Zan, per contrastare l'omolesbobitransfobia, la misoginia e l'abilismo. Dopo mesi di pratiche ostruzionistiche, fake news e addirittura un'intrusione diplomatica del Vaticano, il ddl Zan è riuscito ad arrivare in Senato nella sua forma originale, senza i vari stravolgimenti del testo proposti da Lega e da Italia viva, il partito di Matteo Renzi.

