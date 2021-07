Cosa può succedere oggi in aula al ddl Zan (Di martedì 13 luglio 2021) E arrivò il giorno del ddl Zan in Senato. Forse. oggi, martedì 13 luglio, il testo del disegno di legge per contrastare l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo dovrebbe varcare le soglie dell’emiciclo di Palazzo Madama per dare il via libera alla discussione tra i vari gruppi parlamentari. Occorre, però, parlare ancora al condizionale visto che la Lega ha già promesso l’ennesima barricata che potrebbe bloccare, di nuovo, il testo in Commissione Giustizia. Il Carroccio (dopo le proposte emendative avanzate da Italia Viva dieci giorni fa), punta tutto su un tentativo di accordo in extremis per chiedere le modifiche al testo già approvato alla Camera lo scorso autunno. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) E arrivò il giorno del ddl Zan in Senato. Forse., martedì 13 luglio, il testo del disegno di legge per contrastare l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo dovrebbe varcare le soglie dell’emiciclo di Palazzo Madama per dare il via libera alla discussione tra i vari gruppi parlamentari. Occorre, però, parlare ancora al condizionale visto che la Lega ha già promesso l’ennesima barricata che potrebbe bloccare, di nuovo, il testo in Commissione Giustizia. Il Carroccio (dopo le proposte emendative avanzate da Italia Viva dieci giorni fa), punta tutto su un tentativo di accordo in extremis per chiedere le modifiche al testo già approvato alla Camera lo scorso autunno. ...

Advertising

lucianonobili : La crisi che dilania il #M5S è così profonda che hanno chiesto di rinviare il voto sul cda Rai perché non riescono… - TeresaBellanova : Il valore aggiunto che un ex premier può dare al dibattito politico è di riuscire a trovare soluzioni quando le cos… - MinisteroSalute : ??Trasfusioni e malattie non vanno in vacanza. Prima di partire ricorda che c'è una cosa molto importante da fare:… - Alessan19053624 : RT @rimmel83837671: #votate_oggi_DdlZAN Perché è già stato approvato alla Camera . Perché è cosa buona e giusta. Perché non lede alcun dir… - MilkoSichinolfi : RT @rimmel83837671: #votate_oggi_DdlZAN Perché è già stato approvato alla Camera . Perché è cosa buona e giusta. Perché non lede alcun dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Euro 2021: bocce ferme - Ragù di capra Nessuno che si sia chiesto che cosa aveva in mano, a parte una tradizione di figuracce di oltre ... come può capitare a qualunque variante cromatica di rigorista. Si aggiungano i fischi all'inno di ...

Freaks in gita? La Milano da bere dice no - Viaggi in carrozzina Arrivati al mezzanino c'è stato comunicato che sui treni può viaggiare soltanto una persona ... Che cosa ne pensate di questo esperimento sociale? Interessante vero?! E voi politici, voi amministratori, ...

Covid in Spagna e Portogallo, la situazione con la variante Delta: si può andare in vacanza? Corriere della Sera Nessuno che si sia chiesto cheaveva in mano, a parte una tradizione di figuracce di oltre ... comecapitare a qualunque variante cromatica di rigorista. Si aggiungano i fischi all'inno di ...Arrivati al mezzanino c'è stato comunicato che sui treniviaggiare soltanto una persona ... Chene pensate di questo esperimento sociale? Interessante vero?! E voi politici, voi amministratori, ...