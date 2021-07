Advertising

CorriereCitta : Coronavirus Lazio: in calo i positivi e 123 casi a Roma città. I dati di oggi - MutiLeonilde : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #13luglio. #SaluteLazio - romatoday : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 13 luglio 2021 - AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #13luglio. #SaluteLazio - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

Nelle ultime 24 ore, in Veneto, si sono registrati 254 nuovi casi di positivit al. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso della conferenza ...con 420 econ ...I numeri sulda Lombardia e, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia. Le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni: VENETO ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Regione Lazio, 5 milioni per i pacchetti di vacanza per disabili adulti. Roma - L'assessora regionale Troncarelli: "Puntiamo a soddisfare le ulteriori richieste pervenute a seguito del precedente avvi ...