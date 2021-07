Circoli nautici Campania, dal Consiglio via libera a legge: “Avranno status di associazioni no profit” (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Circoli nautici della Campania da oggi potranno avere anche lo status di enti no profit. E’ quanto prevede una legge che è stata approvata, a maggioranza (38 voti a favore e cinque contrari), dal Consiglio regionale della Campania. La legge è stata illustrata dal presidente della Commissione bilancio, Franco Picarone, che ha ricordato il ruolo dei Circoli nautici – a Napoli, ha evidenziato, è stato costituito il secondo circolo dì Italia – che sono sempre più ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Idellada oggi potranno avere anche lodi enti no. E’ quanto prevede unache è stata approvata, a maggioranza (38 voti a favore e cinque contrari), dalregionale della. Laè stata illustrata dal presidente della Commissione bilancio, Franco Picarone, che ha ricordato il ruolo dei– a Napoli, ha evidenziato, è stato costituito il secondo circolo dì Italia – che sono sempre più ...

