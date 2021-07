Advertising

ilpost : Perché Chiellini ha urlato “kiricocho” prima del rigore decisivo di Italia-Inghilterra - follisal : RT @SciabolataFFP: C'è chi dice che #Chiellini in occasione dell'ultimo rigore inglese abbia lanciato una sorta di anatema. '#Kiricocho', a… - samuele26572 : RT @GiancarloDeRisi: La finale di Wembley. Prima del rigore decisivo sbagliato da Saka, Chiellini ha usato una vecchia “maledizione” contro… - OnlyPopPlease1 : RT @ilpost: Perché Chiellini ha urlato “kiricocho” prima del rigore decisivo di Italia-Inghilterra - blogtivvu : Chiellini ha urlato “Kiricocho” prima dell’ultimo rigore: ecco cosa significa l’anatema di magia nera - VIDEO… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini urlato

... 'Kiricocho' viene pronunciato nei momenti cruciali di una partita per portare sfortuna agli avversari e anche il capitano degli azzurri, Giorgio, l'hamentre l'inglese Bukayo Saka ...Quella che inizialmente sembrava solo una suggestione, si è trasformata in realtà: qualche istante prima del calcio di rigore di Bukayo Saka , Giorgioha' Kiricocho ', un termine ...Giorgio Chiellini le ha provate proprio tutte per vincere Euro 2020. Quella che inizialmente sembrava solo una suggestione, si è trasformata in realtà: qualche istante prima del ...Da diversi anni ha un potere "scaramantico" e viene usata spesso per esorcizzare gli attaccanti avversari durante i calci di rigore.