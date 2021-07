Calciomercato Juventus | suggestione per il top player | Super scambio in Serie A

(Di martedì 13 luglio 2021) Lavuole regalare i primi colpi a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione:per il big,inA Saranno giorni intensi in casaper… L'articoloper il topinA è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : Dall'avventura a #EURO2020 con l'#Italia al tema-#calciomercato: le parole di #Locatelli - SkySport : Italia, Locatelli: 'Juve? Interesse fa piacere, ma al calciomercato non ho ancora pensato' #SkyEuro2020 #Euro2020… - DiMarzio : #Juventus | Priorità al rinnovo di #Dybala - vincenzonaso93 : RT @NicoSchira: Daniele #Rugani è stato proposto alla #Lazio: Maurizio Sarri lo conosce bene dai tempi di Empoli e ci pensa. Possibile oper… - infoitsport : Calciomercato Juventus, super scambio e niente Serie A! -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

La Gazzetta dello Sport

Gabriel Jesus alla?/news, se arriva non rimpiazza Ronaldo!, IL PARERE DI MOGGI La dirigenza dellaè sempre al lavoro per migliorare ...In Francia hanno svelato il possibile nuovo club di Pogba, che avrebbe deciso di andare al PSG nelestivo;alla finestraA un anno dalla scadenza del contratto che lo lega al Manchester United, Paul Pogba vaglia ogni opzione per il suo futuro. Il centrocampista ormai da anni è ...Mendes è atteso a Milano. Dopo il suo incontro con la dirigenza potrebbero arrivare novità in merito ad James Rodriguez ...La Juventus la prossima stagione dovrebbe avere ... Kaio Jorge è considerato uno dei migliori giovani del calcio brasiliano.