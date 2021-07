Calciomercato, gli agenti di Luis Alberto lo propongono ai club di A (Di martedì 13 luglio 2021) Siamo appena all’inizio del Calciomercato e i colpi di scena sono già dietro l’angolo. Il primo riguarda Luis Alberto, che ha rotto con la Lazio, non presentandosi al ritiro e senza avvisare il club biancoceleste, come rivelato da Sarri in conferenza. Il fantasista spagnolo, infatti, vorrebbe lasciare la capitale e provare una nuova esperienza. Su di lui c’è l’interesse di alcuni club di Liga ma gli agenti lo hanno proposto anche in Serie A, in particolare a due club, come rivelato dal Corriere della Sera. Calciomercato, Luis ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 luglio 2021) Siamo appena all’inizio dele i colpi di scena sono già dietro l’angolo. Il primo riguarda, che ha rotto con la Lazio, non presentandosi al ritiro e senza avvisare ilbiancoceleste, come rivelato da Sarri in conferenza. Il fantasista spagnolo, infatti, vorrebbe lasciare la capitale e provare una nuova esperienza. Su di lui c’è l’interesse di alcunidi Liga ma glilo hanno proposto anche in Serie A, in particolare a due, come rivelato dal Corriere della Sera....

