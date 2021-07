Battiti Live stasera su Italia Uno con Sangiovanni, Alessandra Amoroso, Fedez e Orietta Berti. Ecco la scaletta e le canzoni (Di martedì 13 luglio 2021) Su Italia Uno torna l’appuntamento con Battiti Live, l’evento musicale di Radio Norba condotto da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Cinque prime serate, ogni martedì. La 19esima edizione avrà come palco principale il Castello Aragonese di Otranto, mantenendo la sua forte identità itinerante: 15 esibizioni, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi. Tra le location che accoglieranno alcuni dei cantanti protagonisti della kermesse: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. Questi gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) SuUno torna l’appuntamento con, l’evento musicale di Radio Norba condotto da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Cinque prime serate, ogni martedì. La 19esima edizione avrà come palco principale il Castello Aragonese di Otranto, mantenendo la sua forte identità itinerante: 15 esibizioni, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi. Tra le location che accoglieranno alcuni dei cantanti protagonisti della kermesse: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. Questi gli ...

Advertising

team_world : Battiti Live 2021 arriva anche su ITALIA 1! Questa sera la prima puntata con Sangiovanni, Irama, Fedez, Orietta Ber… - DotanMusic : Ciao Italia! I’ll be back on national tv tonight for Battiti Live ?? Siete pronti a cantare con me? Stasera a Battit… - MediasetPlay : Tantissimi ospiti e tante emozioni! Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri vi aspettano da martedì 13 luglio su… - FQMagazineit : Battiti Live stasera su Italia Uno con Sangiovanni, Alessandra Amoroso, Fedez e Orietta Berti. Ecco la scaletta e l… - zazoomblog : Battiti Live chi è Dotan: età carriera origini e tutte le curiosità sul cantante - #Battiti #Dotan: #carriera… -