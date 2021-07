Al via a Roma la 1^ tappa del roadshow della sostenibilità di McDonald’s (Di martedì 13 luglio 2021) Roma (ITALPRESS) – Il primo ristorante McDonald’s inaugurato in Italia, nel 1986 a Piazza di Spagna a Roma, diventa oggi la tappa iniziale del roadshow della sostenibilità, un progetto che sancisce l’impegno di McDonald’s in tema di economia circolare.L’iniziativa nasce da un accordo fra McDonald’s Italia, Comieco e Seda International Packaging Group con l’obiettivo di delineare il percorso di transizione ecologica comune, diminuire l’impatto dell’utilizzo di imballaggi monouso nel settore della ristorazione veloce, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021)(ITALPRESS) – Il primo ristoranteinaugurato in Italia, nel 1986 a Piazza di Spagna a, diventa oggi lainiziale del, un progetto che sancisce l’impegno diin tema di economia circolare.L’iniziativa nasce da un accordo fraItalia, Comieco e Seda International Packaging Group con l’obiettivo di delineare il percorso di transizione ecologica comune, diminuire l’impatto dell’utilizzo di imballaggi monouso nel settoreristorazione veloce, ...

Advertising

_Carabinieri_ : #Roma: questa mattina, in via Pietro Cossa angolo via Federico Cesi, nel giorno dell’anniversario della nascita del… - zerocalcare : E' uscito questo librone collettivo con 240 pagine di scritti e fumetti curato da @supportolegale nel ventennale de… - valigiablu : Libia, le torture e le morti. La sospensione dei diritti umani finanziata da Roma e Bruxelles | @nancyporsia… - Nicola82367993 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO ????????????????06 98875859 ?? - DirettaSicilia : Al via a Roma la 1^ tappa del roadshow della sostenibilità di McDonald’s, -