Variante Delta, 4 regioni a rischio zona gialla: ecco quali sono e quando potrebbero cambiare colore (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia tutta in zona bianca forse ancora per poco. La Variante Delta, quella che sembra essere di più facile trasmissibilità e contagiosità, sta correndo ed è ormai al 30%, con la certezza che ad agosto diventi dominante al 70%. Proprio ora che con l’estate pare si stesse riprendendo la normalità di sempre, alcuni territori rischiano di ripiombare nell’incubo del ‘passato’, tra chiusure e coprifuoco: sono 4, infatti, le regioni che dal bianco potrebbero passare al giallo o, addirittura, all’arancione. Questo vorrà dire solo maggiori restrizioni, sempre meno ‘libertà’ e passi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia tutta inbianca forse ancora per poco. La, quella che sembra essere di più facile trasmissibilità e contagiosità, sta correndo ed è ormai al 30%, con la certezza che ad agosto diventi dominante al 70%. Proprio ora che con l’estate pare si stesse riprendendo la normalità di sempre, alcuni territori rischiano di ripiombare nell’incubo del ‘passato’, tra chiusure e coprifuoco:4, infatti, leche dal biancopassare al giallo o, addirittura, all’arancione. Questo vorrà dire solo maggiori restrizioni, sempre meno ‘libertà’ e passi ...

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - repubblica : ?? Covid, vertice per fermare la variante Delta: zone bianche in bilico - AlessLongo : Arrivano dati da UK dove la variante Delta è dominante. Nonostante boom di contagi le ospedalizzazioni e le morti s… - RizzoGiov : @vaniacavi Vabbè ma ora come dirà che c’è la variante Delta? - EnzoQuareEQ7 : RT @RizzoGiov: Vabbè da oggi non ci rompete più le scatole con il COVID e la variante Delta -