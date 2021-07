Vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson | le Regioni non li richiedono più

(Di lunedì 12 luglio 2021) La campagna vaccinale è ormai mRna dipendente, come ha spiegato il presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta. L’Italia andrà avanti nei prossimi mesi con due soli vaccini: quello tedesco-americano di Pfizer con Biontech e quello statunitense di Moderna. Semmai, potrebbe arrivare più avanti Novavax e, se i dati definitivi dei trial clinici dovessero essere più confortanti di quelli preliminari, anche Curevac. Le consegne dei vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson alle regioni sono state infatti sospese. Almeno fino alla metà di agosto. Le dosi ci sono ma i sistemi sanitari locali non le utilizzano, per cui la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo non le sta trasferendo a livello locale.

