Ultimi episodi per Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 su Rai? Le trame del 12 e 19 luglio (Di lunedì 12 luglio 2021) Salutato il crossover, Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 tornano in onda in coppia stasera su Rai2. La programmazione di entrambe le serie crime proseguirà almeno fino alla prossima settimana; pare infatti che da agosto i due show si fermeranno. Ma andiamo prima alle anticipazioni di stasera. Si parte dall’episodio 10×13 di Hawaii Five-0, dal titolo Una lunga partita di golf: Grover e la Five-0 indagano su un omicidio avvenuto in un campo da golf privato che coinvolge un uomo morto congelato nella criocamera dello spogliatoio. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Salutato il crossover,-0 10 eNew6 tornano in onda in coppia stasera su2. La programmazione di entrambe le serie crime proseguirà almeno fino alla prossima settimana; pare infatti che da agosto i due show si fermeranno. Ma andiamo prima alle anticipazioni di stasera. Si parte dall’o 10×13 di-0, dal titolo Una lunga partita di golf: Grover e la-0 indagano su un omicidio avvenuto in un campo da golf privato che coinvolge un uomo morto congelato nella criocamera dello spogliatoio. ...

