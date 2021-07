Ufficiale | Cremonese | dall’Atalanta arrivano Carnesecchi | Okoli e Vido

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 12 luglio 2021) Laha annunciato sul proprio sito un triplo colpo in entrata: arriva in prestito il portiere Marco, già in grigiorosso lo scorso anno, il difensore Memeh Caleb, lo scorso anno alla SPAL, e l’attaccante Luca, lo scorso anno al Pisa. Questi i comunicati ufficiali: “U.S.comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Atalanta B.C. il diritto alle prestazioni sportive di Luca. Nato a Bassano del Grappa (Vi) il 3 febbraio 1997, attaccante, ha iniziato nei settori giovanili di Treviso e Padova per poi passare dal ...