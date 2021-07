Traffico Roma del 12-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 luglio 2021) Luceverdebuona giornata e ben trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara incidente sulla via Flaminia tra Sacrofano e prima porta difficoltà di circolazione con incolonnamenti si transita a senso unico alternato tra l’euro e l’ardeatina in via di Vigna Murata incidente all’altezza di via di Grotte d’arcaccio in questo caso possibili ripercussioni tra villa Bonelli e la zona Marconi riaperta alvia della Magliana strada in precedenza chiusa all’altezza di via Ernesto Nathan a seguito di una perdita alle condutture d’acqua sul Raccordo Anulare carreggiata esterna lavori eintenso all’altezza dell’ardeatina ...