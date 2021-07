The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, salvataggi automatici e tre slot disponibili – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 12 luglio 2021) The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ha visto l’introduzione di un sistema di salvataggi automatici e tre slot disponibili per quelli manuali.. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD includerà un sistema di salvataggi automatici per memorizzare il progresso appunto automaticamente, ma anche tre slot per i salvataggi manuali: lo ha rivelato Nintendo con una breve clip su Twitter. Fra i giochi più attesi di ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 luglio 2021) TheofHD ha visto l’introduzione di un sistema die treper quelli manuali.. TheofHD includerà un sistema diper memorizzare il progresso appunto automaticamente, ma anche treper imanuali: lo ha rivelatocon una breve clip su Twitter. Fra i giochi più attesi di ...

Advertising

UbertoGandolfi : RT @vco24news: Rinviato al 26 luglio per previsto maltempo lo spettacolo 'The legend of Ennio Morricone' - vco24news : Rinviato al 26 luglio per previsto maltempo lo spettacolo 'The legend of Ennio Morricone' - Miki_2313 : RT @IGNitalia: Una nuova clip di The Legend of #Zelda: Skyward Sword HD sembra confermare l'aggiunta di una gestione della visuale libera.… - Lollowitz : RT @IGNitalia: Una nuova clip di The Legend of #Zelda: Skyward Sword HD sembra confermare l'aggiunta di una gestione della visuale libera.… - IGNitalia : Una nuova clip di The Legend of #Zelda: Skyward Sword HD sembra confermare l'aggiunta di una gestione della visuale… -