Qualifica sprint | Brawn ottimista | Sarà una grande gara

(Di lunedì 12 luglio 2021) L' hype , per dirla alla moda, è massima. Il format introduce una novità come mai nel recente passato, lada scoprire sabato prossimo, GP di Gran Bretagna ( qui gli orari del week end ...

L' hype , per dirla alla moda, è massima. Il format introduce una novità come mai nel recente passato, lada scoprire sabato prossimo, GP di Gran Bretagna ( qui gli orari del week end ) e la cornice più completa e raffinata del motorsport: Silverstone. Aspettative altissime su un ...Fate attenzione però e segnatevi gli orari, perché il format del weekend è del tutto rinnovato per l'introduzione della. Nessuna sessione di libere al venerdì mattina, con le FP1 ...Cambierà davvero la condotta di gara dei piloti con la Qualifica sprint? Sabato a Silverstone il primo esperimento, Ross Brawn fiducioso sull'esito ...La prima Qualifica Sprint della storia del Circus e il Gran Premio a Silverstone verranno trasmessi in differita ...