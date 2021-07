Pd: Bettini, ‘serve svolta in rapporto con M5S, scommettere su alleanza con Conte’ (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “La figura di Mario Draghi si è imposta oltre le più ottimistiche previsioni per autorevolezza e capacità di coordinare l’insieme dei ministri e i vertici della burocrazia. Egli rappresenta, al di là della funzione che vorrà o potrà avere, una garanzia inamovibile per la vita della Repubblica. E’ un quadro in cui c’è lo spazio per una forte iniziativa del Pd e del campo delle forze democratiche di progresso”. Lo scrive Goffredo Bettini in un lungo intervento su Il Foglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “La figura di Mario Draghi si è imposta oltre le più ottimistiche previsioni per autorevolezza e capacità di coordinare l’insieme dei ministri e i vertici della burocrazia. Egli rappresenta, al di là della funzione che vorrà o potrà avere, una garanzia inamovibile per la vita della Repubblica. E’ un quadro in cui c’è lo spazio per una forte iniziativa del Pd e del campo delle forze democratiche di progresso”. Lo scrive Goffredoin un lungo intervento su Il Foglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Bettini, 'serve svolta in rapporto con M5S, scommettere su alleanza con Conte' (2)... - TV7Benevento : Pd: Bettini, 'serve svolta in rapporto con M5S, scommettere su alleanza con Conte'... - Giovann00341278 : RT @pio_bevilacqua: @crialicata Per favore di quale identità del pd parliamo: conte o morte? I 5stronzi? Bettini uber alles ? Il taglio de… - StefanoDeloren1 : RT @pio_bevilacqua: @crialicata Per favore di quale identità del pd parliamo: conte o morte? I 5stronzi? Bettini uber alles ? Il taglio de… - pio_bevilacqua : @crialicata Per favore di quale identità del pd parliamo: conte o morte? I 5stronzi? Bettini uber alles ? Il tagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Bettini ‘serve Pd, Bettini “Conte cadde per interessi internazionali”. Gelo del partito sul suo manifesto la Repubblica