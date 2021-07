Oggi 12 luglio preghiamo San Leone I che si dedicò con amore ai poveri

(Di lunedì 12 luglio 2021) E’ stato uno dei più importanti abati del monastero di Cava de Tirreni in Campania, spese la sua vita al servizio dei. Nel monastero di Cava de’ Tirreni in Campania, SanI, abate, provvide aicon il lavoro delle proprie mani e li difese dai potenti. 12, l’abate deiL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Internazionale : Genova 2001 è il nuovo numero di Internazionale extra. A vent’anni dal G8 cronache, foto e reportage dalla stampa e… - fleinaudi : #10luglio @LaRagione_eu @avvbenedetto Leggi tutta #LaRagione di oggi con un click qui?? - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 luglio: 1.391 casi e 7 morti - claudiodubbiosi : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, lunedì 12 luglio, con la Luna nel segno del Leone. Buona lettura e felice giornata. https://t.co… - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Lunedì 12 luglio 2021 -… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi luglio

Il Post

Il Coronavirus in Italia, poco meno di 1400 contagi e 7 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività aumenta leggermente, attestandosi allo 0,97%. Restano stabili le terapie intensive:il saldo tra nuovi ingressi e posti liberati è pari a zeroL'Isola di Pietro 3, replica/ Anticipazioni11: cosa succede a Leonardo? Sarà un'improvvisa tempesta solare che manda in tilt l'intero sistema di dispacciamento dell'energia elettrica del ...Operazione complicata che però continua ad essere portata avanti dai due club, si attendono novità nelle prossime settimane Di Marzio riporta dell’interesse dello Spezia per Alberto Cerri. Il Cagliari ..."Nell’abisso del male, in una delle ferite più grandi che l’umanità ha inferto a se stessa, trovare le radici per i valori che rendono necessaria e inestimabile l’Europa unita di oggi: la pace, la lib ...