Le strane armi segrete dell' Oss | il precursore della Cia

Advertising

LongoOlgaMaria_ : Quel che so io é che questa zona interessa il terrorismo e la Mafia perché da qui possono controllare l'Etna, quind… - HermanniTest : @marioadinolfi E sopratutto ricordare anche agli altri interlocutori che quando si dibatte con qualcuno non si dovr… -

Ultime Notizie dalla rete : strane armi

il Giornale

Molte di questeerano efficaci quanto "" , spiega Trevis Pike. Come ad esempio il Sedgley Oss .38 , un guanto dotato di un apparato simile ad una pistola che consentiva a chi lo indossava ...Per rifugiarsi in un appartamento in viale Giulio Cesare 47, dove proseguono le "coincidenze"... "Misteri" ha sbottato l'ex brigatista respingendo qualsiasi legame tra i suoi ex compagni d'e ...Molte di queste armi erano efficaci quanto "strane", spiega Trevis Pike. Come ad esempio il Sedgley Oss .38, un guanto dotato di un apparato simile ad una pistola che consentiva a chi lo indossava di ...Ci sono delle armi particolari e stravaganti, sviluppate dagli specialisti dei servizi segreti per consentire agli agenti più temerari di "portare a termine" le missioni più complesse e assurde ...